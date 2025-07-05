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Sakarya 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Sakarya 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarına ulaşması bekleniyor. Rüzgarın hızı ise 26 km/saat civarında olacak. Gündoğumu saati 05:33, günbatımı saati ise 20:33 olarak öngörülüyor. Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 34°C'ye çıkması öngörülüyor. 7 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 36°C'ye yükselecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Böylesi sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek de faydalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir. Ağır yemeklerden kaçınmak da sağlık açısından yararlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli kalması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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