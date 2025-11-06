Sakarya 06 Kasım Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı 17 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:34, gün batımı ise 17:47 olarak hesaplanmıştır.

Cuma günü alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 21°C arasında olacak. Nem oranı %75 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 15 km/saat olarak öngörülüyor. Cumartesi günü bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Pazar günü değişken bulutluluk hakim olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 22°C arasında olacak. Nem oranı %70 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak öngörülüyor. Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, gün boyunca rahat etmenizi sağlar.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde sis oluşabilir. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Bu durum trafikte dikkatli olmanızı gerektirir. Hızınızı azaltmalısınız. Rüzgar hızı zaman zaman 15 km/saat seviyelerine ulaşabilir. Açık hava etkinlikleri planlarken rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.