Sakarya 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Sakarya'da, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Gece ise bu sıcaklık 20°C civarına düşecektir. Nem oranı yüksek olacak. Nem, %55 ile %96 arasında değişecektir. Rüzgarın hızı hafif esintiler şeklinde, saatte 13-16 km arasında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde bazı değişiklikler bekleniyor. 8 Ağustos Cuma günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. 9 Ağustos Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 32°C'ye yükselecek. 10 Ağustos Pazar günü ise bol güneş ışığı altında, sıcaklık 32°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. Yüksek nem oranı ve ani bastıran yağışlar nedeniyle, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bu günlerde daha dikkatli olmaları öneriliyor. Hava koşullarına göre plan yaparken, güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Ayrıca, gerektiğinde planlarda esneklik göstermek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

