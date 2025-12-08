Sakarya 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 8 Aralık Pazartesi günü hava sabah saatlerinde sağanak yağışlarla başlayacak. Gündüz sıcaklıkları 12°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 6°C'ye kadar düşecek. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hızı saatte 24 km'ye ulaşacak. Bu koşullar gün boyunca serin ve ıslak hava beklendiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sakin olacak. Salı günü belirtilen zamanlarda yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 7°C arasında değişecek. Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 6°C arasında seyrederken, Perşembe ve Cuma günleri puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu günlerde 13°C ile 3°C arasında olacak. Hafta sonu ise Cumartesi ve Pazar günleri bulutların arasından güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 4°C arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak için önlemler almak gerekiyor. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen dış giyim tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle uygun giysiler seçilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Bu önlemler hava koşullarına karşı rahat ve sağlıklı bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.