Sakarya 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 8 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 21°C. Gündüz 26°C, akşam 23°C ve gece 18°C civarında olması bekleniyor. Hava genellikle bulutlu geçecek. Ayrıca, hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/saat, gündüz 11 km/saat, akşam 9 km/saat ve gece 4 km/saat hızında esecek. Nem oranı sabah %82, gündüz %55, akşam %64 ve gece %85 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 9 Eylül Salı günü hava sıcaklıkları sabah 25°C ve gece 15°C civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali devam edecek. 10 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar yine sabah 25°C ve gece 15°C civarında kalacak. Hafif yağmur ihtimali sürmeyecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz 25-26°C, gece ise 15-18°C civarında seyredecek. Hava genellikle bulutlu olacak ve hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam serin olacağı için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde hafif yağmur ihtimali bulunduğundan, yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Rüzgar hızı düşük olacağı için, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanıyor. Yüksek nem oranı, özellikle hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Bu nedenle bol su içmek ve nemli ortamlardan uzak durmak önemlidir.