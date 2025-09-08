HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle bulutlu olacak. İşte detaylar...

Sakarya 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 8 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 21°C. Gündüz 26°C, akşam 23°C ve gece 18°C civarında olması bekleniyor. Hava genellikle bulutlu geçecek. Ayrıca, hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/saat, gündüz 11 km/saat, akşam 9 km/saat ve gece 4 km/saat hızında esecek. Nem oranı sabah %82, gündüz %55, akşam %64 ve gece %85 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 9 Eylül Salı günü hava sıcaklıkları sabah 25°C ve gece 15°C civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali devam edecek. 10 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar yine sabah 25°C ve gece 15°C civarında kalacak. Hafif yağmur ihtimali sürmeyecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz 25-26°C, gece ise 15-18°C civarında seyredecek. Hava genellikle bulutlu olacak ve hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam serin olacağı için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde hafif yağmur ihtimali bulunduğundan, yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Rüzgar hızı düşük olacağı için, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanıyor. Yüksek nem oranı, özellikle hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Bu nedenle bol su içmek ve nemli ortamlardan uzak durmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyir halindeki tırın dorsesinden alevler yükseldiSeyir halindeki tırın dorsesinden alevler yükseldi
Gürsel Tekin: "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur"Gürsel Tekin: "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.