Sakarya 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, bulutlar arasından ara ara görünen güneş ışıkları ile geçecek. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6°C'ye düşecek. Nem oranı %93 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 2.9 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:37'dir. Gün batımı saati ise 17:47 olarak hesaplanmıştır.

Pazar günü, 9 Kasım 2025, hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. Hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Pazartesi günü, 10 Kasım 2025, hava sıcaklığı 23°C civarında kalacak. Gün çok bulutlu geçecek. Bu dönemde nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı düşük seviyelerde seyredecek.

Bu hava koşullarında, sıcaklık sabah ve akşam saatlerinde düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hassas olanların dikkatli olmaları önerilmektedir. Gerekirse ilaçlarını yanlarında bulundurmaları uygundur. Düşük rüzgar hızı, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Ancak yağmur ihtimali nedeniyle planlarınızı esnek tutmanız önemli.