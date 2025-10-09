HABER

Sakarya 09 Ekim Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 9 Ekim 2025 tarihinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sapanca'da gün hafif yağmurla başlayacak ve gündüz saatlerinde bu durum devam edecek. Akşam hava az bulutlu, gece ise parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık sabah 14°C’den gündüz 17°C’ye yükselecek.

Sakarya 09 Ekim Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları bölgelere göre değişkenlik göstermektedir. Sapanca'da gün, hafif yağmurlu başlayacaktır. Gündüz saatlerinde hafif yağmur devam edecektir. Akşam saatlerinde hava az bulutlu olacaktır. Gece saatlerinde ise parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklık sabah 14°C olacaktır. Gündüz 17°C, akşam 15°C ve gece 12°C civarında seyredecektir. Rüzgar güneybatıdan saatte 10-11 km hızla esecektir. Nem oranının ise %88 civarında olması tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler meydana gelecektir. 10 Ekim Cuma günü sıcaklıkların artması beklenmektedir. Sıcaklıkların 21°C civarında olması öngörülmektedir. 11 Ekim Cumartesi günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülecektir. 12 Ekim Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Uygun yağmurluklar kullanmak da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmelisiniz. Hafif kıyafetler tercih ederek vücut ısınızı dengeleyebilirsiniz. Ayrıca hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmanızda fayda vardır. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız.

