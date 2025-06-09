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Sakarya 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 09 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Sakarya 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında seyredecek. Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 10 Haziran Salı günü sıcaklık 29°C, 11 Haziran Çarşamba günü 30°C ve 12 Haziran Perşembe günü yine 30°C'ye yükselecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olacakların güneş ışınlarından korunmaları önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için de hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sakarya'nın Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları 21°C'dir. En düşük sıcaklıklar 15.5°C, en yüksek sıcaklıklar ise 25.8°C civarındadır. Bu veriler, önümüzdeki günlerin daha sıcak geçeceğini göstermektedir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için iç mekanlarda vakit geçirmeleri teşvik edilmelidir.

Haziran ayında Sakarya'da yağış miktarı ortalama 73 mm'dir. Bu durum, ay boyunca yağmurlu günlerin olabileceğini gösterir. Ancak, önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Güneşten korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı sıcaklardan kaçınmak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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