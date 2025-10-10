HABER

Sakarya 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 10 Ekim 2025 tarihi kısmen güneşli ve serin bir hava ile karşılanıyor. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük ise 5°C olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak ölçülürken, nem oranı %72 seviyelerinde kalacak. Hafta sonu için değişken hava koşulları öngörülüyor. Grip gibi enfeksiyon riskine karşı beslenmeye ve giyime dikkat etmek bağışıklık sistemini korumak açısından önemli.

Cansu Akalp

Sakarya'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 21°C olacak. En düşük sıcaklık ise 5°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı yaklaşık 10 km/saat olarak ölçülecek. Nem oranı %72 seviyelerinde kalacak. Bu şartlar, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir.

Hafta sonu hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Ekim Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günde en yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 7°C olacak. 12 Ekim Pazar günü hava bulutlu ve güneşli arasında bir seyir izleyecek. Bu gün için en yüksek sıcaklık 18°C olacak. En düşük sıcaklık ise 5°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Grip gibi enfeksiyon riskleri artabilir. Bu nedenle giyim ve beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek önemlidir. Serin havalarda kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Dengeli ve vitamin açısından zengin beslenme düzeni bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Hava koşullarına uygun hareket etmek, koruyucu önlemler almak sağlığı korumak açısından faydalı olacaktır.

