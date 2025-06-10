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Sakarya 10 Haziran Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 10 Haziran Salı hava durumuna göre, bol güneş ışığı ile sıcaklıkların 18°C ile 29°C arasında değişmesi bekleniyor.

Sakarya 10 Haziran Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ile sıcaklıkların 18°C ile 29°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 11 ve 12 Haziran tarihlerinde kısmen güneşli, 13 ve 14 Haziran'da ise bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar, gündüzleri 26°C ile 29°C arasında, geceleri ise 10°C ile 15°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önerilir. Sıcaklıkların artmasıyla, özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ortamlarda vakit geçirmek de iyi bir seçenek.

Sakarya'nın Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları, gündüzleri 22.3°C, geceleri ise 15.5°C civarındadır. Bu da bölgenin yaz aylarında ılıman ve nemli bir iklime sahip olduğunu gösteriyor. Nem oranının yüksek olması, terleme yoluyla vücut su kaybını artırır. Vücut dengesini korumak için düzenli aralıklarla su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak önemlidir.

Sakarya'da 10 Haziran 2025 ve sonraki günlerde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı sıcaklardan kaçınmak, sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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