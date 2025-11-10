HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu çok bulutlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C'ye ulaşacakken, gece 7°C civarında ölçülecek. Nem oranı %91, rüzgar hızı ise 7.1 km/saat olacak. İlerleyen günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava yaşanacak. Çarşamba günü de yağmur bekleniyor, bu nedenle hazırlıklı olmak önemlidir.

Sakarya 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Sakarya'da 10 Kasım 2025 Pazartesi hava durumu, çok bulutlu bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 7°C civarında ölçülecek. Nem oranı %91, rüzgar hızı 7.1 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:38, gün batımı saati 17:42 olarak hesaplandı.

Salı günü hava, bulutlu ve güneşli bir karışım şeklinde olacak. Gün içinde sıcaklıklar 22°C ile 11°C arasında değişecek. Çarşamba günü ise yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C. Gece ise en düşük sıcaklık 10°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabı ve giysileri tercih etmek faydalıdır. Yağışlı havalarda trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Sakarya'nın iklimi yağışlı ve serin olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Zonguldak’ta Atatürk saygıyla anıldıZonguldak’ta Atatürk saygıyla anıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.