Sakarya 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 10 Kasım 2025 Pazartesi hava durumu, çok bulutlu bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 7°C civarında ölçülecek. Nem oranı %91, rüzgar hızı 7.1 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:38, gün batımı saati 17:42 olarak hesaplandı.

Salı günü hava, bulutlu ve güneşli bir karışım şeklinde olacak. Gün içinde sıcaklıklar 22°C ile 11°C arasında değişecek. Çarşamba günü ise yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C. Gece ise en düşük sıcaklık 10°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabı ve giysileri tercih etmek faydalıdır. Yağışlı havalarda trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Sakarya'nın iklimi yağışlı ve serin olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.