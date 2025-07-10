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Sakarya 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 28°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Sakarya 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, daha serin bir hava ile 28°C'lik bir yüksek sıcaklık ve 15°C'lik bir düşük sıcaklıkla öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C'ye yükselecek, gece saatlerinde ise 15°C'ye düşecektir. Rüzgar, 23 km/saat hızla kuzey yönünden esecek. Bu durum, hava koşullarını daha serinletebilir. Nem oranı %53 ile %76 arasında değişecektir.

11 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklığı 29°C ile 16°C arasında değişiklik gösterecek. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Rüzgar, 23 km/saat hızla kuzey yönünden esecek. Nem oranı yine %53 ile %76 arasında olacak.

12 Temmuz Cumartesi günü, hava sıcaklığının 30°C ile 15°C arasında değişeceği öngörülüyor. Güneşli bir gün yaşanması bekleniyor. Rüzgar, 27 km/saat hızla kuzey yönünden esecek. Nem oranı %53 ile %76 arasında kalacak.

13 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 31°C ile 15°C arasında değişeceği ve çoğunlukla güneşli bir gün geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgar, 27 km/saat hızla kuzey yönünden esecek. Nem oranı %53 ile %76 arasında devam edecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 10 Temmuz'da daha serin bir hava hakim olacak. 11 Temmuz'da hafif yağışlar görülecek. 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde sıcaklıklar artacak ve güneşli günler yaşanacak.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. 11 Temmuz'da hafif yağışlar beklendiği için yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. 12-13 Temmuz tarihlerinde artacak sıcaklıklara karşı şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılması önerilir. Rüzgarın hızının artabileceği günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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