Sakarya 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığıyla birlikte olacak. Sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında seyredecek. Nem oranı %41 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8.24 km hızla esecek.

Salı günü hava sıcaklığı 31°C, Çarşamba günü de 31°C civarında olması öngörülüyor. Perşembe günü hava sıcaklığının yine 31°C civarında olması bekleniyor. Genel olarak bu dönemde hava koşullarının sıcak ve güneşli olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyredecek. Bu nedenle, vatandaşların aşırı sıcaklardan korunmak için önlem alması önemlidir. Gün ortasında dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölgede kalmak veya kapalı alanlarda vakit geçirmek önerilir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması ve aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.