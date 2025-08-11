HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığıyla birlikte olacak.

Sakarya 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığıyla birlikte olacak. Sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında seyredecek. Nem oranı %41 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8.24 km hızla esecek.

Salı günü hava sıcaklığı 31°C, Çarşamba günü de 31°C civarında olması öngörülüyor. Perşembe günü hava sıcaklığının yine 31°C civarında olması bekleniyor. Genel olarak bu dönemde hava koşullarının sıcak ve güneşli olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyredecek. Bu nedenle, vatandaşların aşırı sıcaklardan korunmak için önlem alması önemlidir. Gün ortasında dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölgede kalmak veya kapalı alanlarda vakit geçirmek önerilir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması ve aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!
Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.