Sakarya 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü, hava koşulları bölgelere göre değişecek. Sapanca ve Geyve ilçelerinde hava kısmen güneşli, yer yer sağanak yağmurlu olacak. Nem oranı %92 ile %96 arasında. Rüzgar hızı 3 ila 3.2 km/h. Sıcaklık 9.8°C ile 18.3°C arasında değişecek. Serdivan ve Adapazarı'nda ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Nem oranı %94, rüzgar hızı 3.1 km/h. Sıcaklıklar 11.6°C ile 18.2°C aralığında olacak. Karasu'da hafif sağanak yağmur bekleniyor. Nem oranı %85. Rüzgar hızı 3.3 km/h. Sıcaklıklar 16.4°C ile 18.2°C arasında olacak. Hendek ilçesinde orta şiddetli çiseleyen yağmur öngörülüyor. Nem oranı %97, rüzgar hızı ise 4.7 km/h. Sıcaklıklar 14.3°C ile 19.3°C arasında değişecek.

Pazar günü, 12 Ekim 2025'te Sakarya genelinde hava daha sakin olacak. Sapanca ve Geyve'de az bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %93 ile %94 civarında. Rüzgar hızı 3.3 km/h. Sıcaklıklar 13.8°C ile 16.8°C arasında değişecek. Serdivan ve Adapazarı'nda benzer hava koşulları öngörülüyor. Nem oranı %94, rüzgar hızı 3.1 km/h. Sıcaklıklar yine 11.6°C ile 18.2°C arasında olacak. Karasu'da hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Nem oranı %85. Rüzgar hızı 3.3 km/h. Sıcaklıklar yine 16.4°C ile 18.2°C arasında seyredecek. Hendek ilçesinde orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Nem oranı %97. Rüzgar hızı 4.7 km/h. Sıcaklıklar 14.3°C ile 19.3°C arasında değişecek.

Pazartesi günü, 13 Ekim 2025'te hava daha da ısınacak. Güneşli bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar 9°C ile 23°C arasında olacak. Salı günü, 14 Ekim 2025'te hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 24°C arasında değişecek.

Bu dönemde ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Su baskını, yıldırım düşmesi ve kısa süreli rüzgar artışlarına dikkat edilmeli. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava koşullarını takip etmelidir. Uygun önlemleri almak faydalı olacaktır. Kıyı bölgelerinde yaşayanların, deniz ve göletlerde yüzme gibi aktivitelerden kaçınmaları önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.