Sakarya 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hafif yağmur ile başlayacak hava durumu, gün ilerledikçe güneşli bir havaya dönecek. Sıcaklıklar 13°C ile 16.8°C arasında değişirken, nem oranı %93 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 16°C ile 19°C arasında seyredecek; bu nedenle hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişimlere hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Sakarya'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif çiseleyen yağmurlar ile başlayacak. Nem oranı oldukça yüksek olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 13°C ile 16.8°C arasında değişecek. Nem oranı %93 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı saati ise 18:23'tür.

Pazar gününün ilerleyen saatlerinde yağışların yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Ekim Pazartesi günü sıcaklıklar 16°C ile 19°C arasında olacak. 14 Ekim Salı günü ise sıcaklık 18°C ile 19°C arasında seyredecek. Bu günlerde yağış ihtimali düşük. Hava genellikle açık ve güneşli geçecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Kaygan zeminlere dikkat etmek gerekmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
