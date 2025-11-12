HABER

Sakarya 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 12 Kasım 2025 tarihi itibarıyla hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde yağmur geçişleri yaşanacak. Gün içinde sıcaklık 15°C seviyelerinde seyredecek. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük ise 8°C olarak tahmin edildi. Nem oranı yüksek kalacak, rüzgar hızı 3.6 km/saat civarında olacak. Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor ve sıcaklık 16°C'ye çıkabilecek. Cuma güne sağanak yağmur gelebilir.

Sakarya 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Sakarya'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde yağmur geçişleriyle başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 15°C civarında olacak. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık ise 15°C olarak bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 3.6 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:42'dir. Gün batımı saati ise 17:41 olarak öngörülüyor.

Perşembe günü hava sıcaklığı 16°C'ye yükselebilir. En düşük sıcaklık 5°C olarak bekleniyor. Hafif yağmur etkili olacak. Bu günde nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızı 2.6 km/saat civarında olur. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati 17:42 olarak öngörülmektedir.

Cuma günü hava sıcaklığının 15°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 15°C bekleniyor. Çoğunlukla geç saatlerde sağanak yağışlar etkili olabilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 2.9 km/saat civarında tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı saati 17:43'tür.

Cumartesi günü hava sıcaklığı 16°C'ye kadar yükselebilir. En düşük sıcaklık 1°C olarak bekleniyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Nem oranı düşük olacak. Rüzgarın hızı ise 4 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati 17:40'tır.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek sağlığınızı koruyacaktır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek gerekebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir.

