Sakarya 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 12°C civarlarına düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalarına özgü tipik bir hava durumunu yansıtıyor.

14 Haziran Cumartesi günü hava, bol güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklıklar 26°C ile 10°C arasında değişecek. 15 Haziran Pazar günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 24°C ile 10°C arasında olacak. 16 Haziran Pazartesi günü ise hava tekrar çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C ile 9°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor. 15 Haziran Pazar günü hafif yağışların görülebileceği belirtiliyor.

Bu dönemde, gündüz saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve uygun kıyafetler giymek de cilt sağlığı için faydalıdır. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek amacıyla bol su içmek gereklidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemlidir. 15 Haziran Pazar günü beklenen hafif yağışlar nedeniyle, dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmakta fayda var.