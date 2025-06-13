HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 13 Haziran Cuma hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Sakarya 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Sakarya'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 12°C civarlarına düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalarına özgü tipik bir hava durumunu yansıtıyor.

14 Haziran Cumartesi günü hava, bol güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklıklar 26°C ile 10°C arasında değişecek. 15 Haziran Pazar günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 24°C ile 10°C arasında olacak. 16 Haziran Pazartesi günü ise hava tekrar çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C ile 9°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor. 15 Haziran Pazar günü hafif yağışların görülebileceği belirtiliyor.

Bu dönemde, gündüz saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve uygun kıyafetler giymek de cilt sağlığı için faydalıdır. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek amacıyla bol su içmek gereklidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemlidir. 15 Haziran Pazar günü beklenen hafif yağışlar nedeniyle, dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmakta fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklamaAdana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama
Yargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişmeYargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Trump'dan ilk açıklama

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Trump'dan ilk açıklama

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

Zorla birliktelik sahnesi tepki çekince 'ilk gece' sahnesi geldi! Seyirciden tepkiler

Zorla birliktelik sahnesi tepki çekince 'ilk gece' sahnesi geldi! Seyirciden tepkiler

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.