Sakarya 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 13 Kasım 2025 tarihinde hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 4°C civarında olacak. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı düşük. 14 Kasım Cuma günü kapalı bir hava hakim olurken sıcaklık 9.9°C'ye düşecek. 15 Kasım Cumartesi günü yerel yağışlar bekleniyor. Hava koşullarındaki değişiklikler, dışarı çıkarken uygun kıyafet seçimi yapmayı zorunlu kılıyor. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunmalı.

Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C olacak. Gece ise sıcaklık 4°C civarında seyredecek. Nem oranı %85. Rüzgar hızı 2.6 km/saat. Basınç seviyesi 1017.5 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:43. Gün batımı saati ise 17:42'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 14 Kasım Cuma günü kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 9.9°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı ise 4.8°C civarında seyredecek. 15 Kasım Cumartesi günü bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14.6°C olacak. Gece ise sıcaklık 12.7°C kadar yükselebilir. 16 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16.7°C olacak. Gece sıcaklığı ise 13.1°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Şemsiye bulundurmak önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Hava koşullarına bağlı trafik durumunun değişebileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Yolculuklarınızı buna göre planlamak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek ani değişikliklere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

