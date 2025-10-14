HABER

Sakarya 14 Ekim Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 13°C iken, öğle saatlerinde 18°C'ye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşecek. 15 Ekim Çarşamba hafif yağmur, 16 Ekim Perşembe ise yer yer sağanak bekleniyor. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin hava koşullarını dikkatle takip etmeleri, olumsuzlukları önlemek açısından kritik öneme sahip.

Hazar Gönüllü

Sakarya'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 13°C civarında. Hava parçalı bulutlu bir şekilde başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C'ye yükselecek. Hava, parçalı bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşecek. Hava açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11°C'ye gerileyecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 12 km ile 14 km arasında esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %86 olacak. Gündüz nem oranı %70, akşam %81 ve gece %88 civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:08'dir. Gün batımı saati ise 18:20 olarak tahmin ediliyor.

15 Ekim Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. 16 Ekim Perşembe günü yer yer sağanaklar yaşanacak. 17 Ekim Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18°C ile 21°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 8°C ile 10°C arasında kalacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Ani yağışlar ve rüzgar artışlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su baskını, yıldırım düşmesi ve rüzgar artışları riski vardır. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin, hava koşullarını izlemeleri faydalı olacaktır. Kıyı bölgelerinde yaşayanlar, deniz ve göletlerde yüzme aktivitelerinden kaçınmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, olumsuzlukların önüne geçmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

