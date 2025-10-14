Sakarya 14 Ekim Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 13°C civarında. Hava parçalı bulutlu bir şekilde başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C'ye yükselecek. Hava, parçalı bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşecek. Hava açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11°C'ye gerileyecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 12 km ile 14 km arasında esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %86 olacak. Gündüz nem oranı %70, akşam %81 ve gece %88 civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:08'dir. Gün batımı saati ise 18:20 olarak tahmin ediliyor.

15 Ekim Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. 16 Ekim Perşembe günü yer yer sağanaklar yaşanacak. 17 Ekim Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18°C ile 21°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 8°C ile 10°C arasında kalacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Ani yağışlar ve rüzgar artışlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su baskını, yıldırım düşmesi ve rüzgar artışları riski vardır. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin, hava koşullarını izlemeleri faydalı olacaktır. Kıyı bölgelerinde yaşayanlar, deniz ve göletlerde yüzme aktivitelerinden kaçınmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, olumsuzlukların önüne geçmesine yardımcı olabilir.