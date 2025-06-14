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Sakarya 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 14 Haziran Cumartesi hava durumu güneşli olacak.

Sakarya 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığı 26°C'ye yükselebilir. Düşük sıcaklık ise 9°C civarında gerçekleşecek. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak kalacak. 15 Haziran Pazar günü, 25°C yüksek sıcaklık ve 9°C düşük sıcaklık bekleniyor. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 16 Haziran Pazartesi günü, 27°C yüksek sıcaklık ve 8°C düşük sıcaklık ile tamamen güneşli bir gün öngörülüyor. 17 Haziran Salı günü, 29°C'lik yüksek sıcaklık ve 10°C'lik düşük sıcaklıkla güneşli bir hava hakim olacak. 18 Haziran Çarşamba günü, 30°C yüksek sıcaklık ve 13°C düşük sıcaklıkla parlak güneş ışığı bekleniyor. 19 Haziran Perşembe günü, 29°C yüksek sıcaklık ve 12°C düşük sıcaklık olacak. 20 Haziran Cuma günü ise, 31°C yüksek sıcaklık ve 12°C düşük sıcaklık ile bol güneş ışığı görülecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışığına maruz kalma süresi arttıkça, güneş çarpması ve dehidrasyon riski de artar. Açık hava aktivitelerinde bulunurken bol su içmek önemlidir. Güneş koruyucu kullanmak ve uygun kıyafetler giymek de gereklidir. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Gölgelik alanlarda dinlenmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi beklenmiyor. Planladığınız açık hava etkinliklerini güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek her zaman faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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