Sakarya 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 9°C olacak. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı 14 km/saat olarak bekleniyor. 16 Ekim'de sağanak yağışlar öngörülüyor. Ardından 17 ve 18 Ekim'de bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almak, serin havalarda kat kat giyinmek sağlığınızı korumada önem taşıyor.

Cansu Akalp

Sakarya'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:09'dur. Gün batımı ise 18:18'dir.

16 Ekim Perşembe günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 9°C arasında değişecek. 17 Ekim Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 21°C ile 9°C arasında seyredecektir. 18 Ekim Cumartesi günü benzer hava koşulları devam edecektir. Sıcaklıklar 21°C ile 13°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini hatırlamak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalıdır. Serin havalarda kat kat giyinmek, vücut ısınızı korur. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı koruma açısından önem taşır.

