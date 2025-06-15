Sakarya 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da sıcaklık gündüz 25°C, gece ise 8°C civarında olacak. Pazartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 27°C'ye ulaşacak. Genellikle güneşli bir gün bekleniyor. Salı ve Çarşamba günlerinde sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecek. Bu günler bol güneş ışığı altında geçecek.

Ani sağanak yağışların olabileceğini unutmamak gerekir. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de sağlık sorunlarını önlemek açısından gereklidir.

Sakarya'nın bu hafta boyunca değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, konforu artırır. Olumsuz etkilere karşı da koruma sağlar.