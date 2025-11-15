Sakarya 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

15 Kasım 2025 Cumartesi günü Sakarya'daki hava durumu, farklı ilçelerde değişkenlik göstermektedir. Sapanca'da hava sıcaklığı 4.5°C ile 12.7°C arasında olacak. Nem oranı ise %82 civarında beklenmektedir. Geyve'de en düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık 13.9°C olarak tahmin edilmektedir. Geyve'de nem oranı da %87’ye yakın olacaktır. Bu veriler, bölgede serin ve nemli hava koşullarının hakim olacağını göstermektedir.

16 Kasım Pazar günü, hava sıcaklığının 6.3°C ile 12.9°C arasında olacağı belirtiliyor. Nem oranı ise %85 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarının serin ve nemli kalacağını göstermektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecektir. Bu yüzden kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak da dikkate alınmalıdır.

Yüksek nem oranları, havanın daha soğuk hissettirmesine neden olabilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkat etmesi gereken bir faktördür. Nemli hava, vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bu da rahatsızlık hissine yol açabilir.

Rüzgar hızlarının düşük seviyelerde kalması bekleniyor. Bu, hava koşullarının daha sakin olacağı anlamına gelir. Ancak nem oranlarının yüksek olması, hava koşullarının daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Bu durumu unutmamak gerekir.

Sakarya'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava koşullarının serin ve nemli olacağı öngörülmektedir. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak, nemli hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir.