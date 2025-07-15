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Sakarya 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Sakarya 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Sakarya'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15°C'ye kadar düşecek. Nem oranı yaklaşık %61 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 26 km/saat civarında esmesi öngörülüyor. Yağış ihtimali %16 civarında. Bu, gün boyunca hafif bir yağış olasılığını işaret ediyor. Gün doğumu saati 05:40, gün batımı ise 20:28 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 34°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. 17 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 35°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. Nem oranının yüksek olması, havayı daha bunaltıcı hale getirebilir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak ve koruyucu giysiler giymek faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur ve sıcak çarpması riskini azaltır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir. Evde kalanların serin ve havadar ortamlarda bulunması önerilmektedir. Klima veya vantilatör gibi cihazları kullanarak ortam sıcaklığını düşürmek gerekir.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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