Sakarya 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 17°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı hafif esintiler şeklinde, saatte 13-16 km arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 18 Ağustos Pazartesi günü, çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 28°C civarında seyredecek. 19 Ağustos Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 28°C civarında olacak. 20 Ağustos Çarşamba günü az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 29°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. Yüksek nem oranı ve ani bastıran yağışlar nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşların daha dikkatli olmaları önerilmektedir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekir. Gerektiğinde planlarda esneklik göstermek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

