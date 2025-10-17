HABER

Sakarya 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumunda az bulutlu bir gün öngörülüyor. Sabah sıcaklığı 12°C, gündüz 19°C, akşam 16°C, gece ise 13°C civarında olacak. Yüksek nem oranları sabah %91, gündüz %66, akşam %80 ve gece %91 seviyelerine ulaşacak. Cumartesi günü hava daha bulutlu hale gelirken, Pazar günü sıcaklıklar 15°C ile 19°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için bol su tüketimi öneriliyor.

Hazar Gönüllü

Sakarya'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde az bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C civarında gerçekleşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 13°C civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı sabah %91 olacak. Gündüz %66, akşam %80 ve gece %91 seviyelerine yükselecek.

Cumartesi günü hava daha bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 19°C ile 13°C arasında değişecek. Pazar günü ise hava ılımanlaşacak. Sıcaklık 15°C ile 19°C arasında olacak. Hafta boyunca nem oranları yüksek seyredecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde %90'a ulaşacak.

Bu dönemde yüksek nem, havanın bunaltıcı hissettirebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar bol su tüketmelidir. Hafif kıyafetler tercih edilmeli. Sabah ve akşam saatlerinde nemin yüksek olması nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu, trafikte dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Rüzgar hızının düşük olması, hava koşullarının sakin olacağını işaret ediyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

