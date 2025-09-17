HABER

Sakarya 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Doğukan Akbayır

Sakarya'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 16°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranı ise %50 civarında seyredecek.

Perşembe günü hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanacak. Sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 10°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6,5 km hızla esecek. Nem oranı %40 seviyelerinde olacak.

Cuma ve Cumartesi günlerinde hava koşulları daha ılıman hale gelecek. Her iki günde de hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23-26°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6-6,5 km hızla esecek. Nem oranı %50-65 arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle Perşembe günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerindeki güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Akşam ve gece saatlerinde serin hava koşullarına karşı uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hafif olacak ve rahatsızlık vermeyecek düzeyde seyredecek. Nem oranının %50-65 arasında değişmesi, hava koşullarının rahatsız edici olmayacağını gösteriyor.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip ederek, planlarınızı ve günlük aktivitelerinizi düzenleyebilirsiniz.

