Sakarya 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 17 Kasım 2025'te güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 7°C civarında olacak. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %40 civarında kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu hava koşullarının, haftanın ilerleyen günlerinde değişebileceği belirtiliyor. 18 Kasım'da bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Güneş koruyucu kullanmak ve kat kat giyinmek önemli.

Sakarya 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Sakarya'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 7°C civarında olacaktır. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının %40 civarında olması bekleniyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olabilir. 18 Kasım Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 8°C civarında olacaktır. 19 Kasım Çarşamba günü yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Sıcaklıkların 21°C civarında olması tahmin edilmektedir. 20 Kasım Perşembe günü artan bulutlarla sıcaklık 23°C'ye yükselecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız olacaktır. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, bir ceket bulundurmak da iyi bir fikir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken güneş koruyucu kullanmalısınız. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Güncel hava tahminlerini takip etmek planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

hava durumu Sakarya
