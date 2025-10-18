Sakarya 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 15-17°C arasında değişecektir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 9-13°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar, güney ve kuzey yönlerinden orta şiddette esecek.

19 Ekim Pazar günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklığın 13-16°C arasında seyretmesi öngörülüyor. 20 Ekim Pazartesi günü hafif yağmur devam edecek. Sıcaklık 11-14°C aralığında olacak. 21 Ekim Salı günü hafif yağmur etkisini kaybedecek. Sıcaklık 9-16°C arasında değişecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek gerekiyor. Uygun ayakkabılar da önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle solunum yolu rahatsızlığı olanlar dikkat etmeli. Tedavi planlarına sadık kalmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek önerilir.

Sakarya'da sonbahar aylarında hava koşulları hızla değişir. Günlük hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınıza buna göre güncellemek faydalı olacaktır. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için hazırlıklı olmalısınız.