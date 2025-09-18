HABER

Sakarya 18 Eylül Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 18 Eylül Perşembe günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. İşte detaylar...

Sakarya 18 Eylül Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 21°C arasında değişecek. Cuma günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 10°C ile 23°C arasında olacak. Cumartesi günü hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 9°C ile 25°C arasında seyredecek. Pazar günü bol güneş ışığı olacak. O gün sıcaklıklar 10°C ile 27°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği gözlemleniyor. Perşembe ve Cuma günleri dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmanız faydalı olacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri güneşli hava bekleniyor. Bu günler açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacaktır.

Hava koşullarına göre plan yaparken ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ek katlar eklemek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Hava koşullarına uygun ayakkabı ve giysiler seçerek, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

