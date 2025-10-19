HABER

Sakarya 19 Ekim Pazar hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 19 Ekim 2025 tarihinde hava hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 15-17°C arasındayken, nem oranı %92 seviyelerinde olacak. 20 Ekim'de hava sakin ve puslu güneşli olacak, sıcaklık ise yaklaşık 18°C'yi bulacak. 21 Ekim'de de puslu güneşli bir hava hâkim olacak. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Plan yaparken esnek olmak ve hafif kıyafetler giymek önemli. Yanınızda şemsiye bulundurmayı unutmayın.

Sakarya'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava koşulları hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı ise %92 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ortalama 11.3 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:14, gün batımı ise 18:12 olarak hesaplandı.

20 Ekim Pazartesi günü hava daha sakin ve puslu güneşli olacak. Sıcaklık yaklaşık 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %77 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ortalama 10 km/saat olarak öngörülüyor. 21 Ekim Salı günü hava yine puslu güneşli. Sıcaklık 20°C civarında olacak. Nem oranı %70 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise ortalama 10 km/saat tahmin edilmekte.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle plan yaparken esnek olmak faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına hazırlıklı olun. Sağlığınız açısından bu önemlidir. Gün içinde yağmur ihtimali bulunuyor. Yanınıza şemsiye veya su geçirmez ceket almak, olası yağışlara karşı korunmanıza yardımcı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek önerilir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine dikkat etmekte fayda var. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı güncel bilgilere göre ayarlamanıza yardımcı olur. Olası sürprizlerden kaçınmak mümkündür.

