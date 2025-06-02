Sakarya 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 2 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde bulutlanma bekleniyor. Sıcaklık gündüz 26°C, gece ise 8°C civarında olacak.

3 Haziran Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 8°C civarında kalacak. 4 Haziran Çarşamba günü sıcaklıklar 31°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı 9°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü hava 30°C civarında kalacak. Gece sıcaklığı 10°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Ayrıca, mümkünse gölgede kalmak da faydalıdır.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle bol su içmek gereklidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekiyor.

Sakarya'da bu dönemde yağış beklenmemektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle klima kullanımını sınırlamak önemlidir. Evdeki elektronik cihazları gereksiz yere çalıştırmamak çevreye ve bütçenize katkı sağlar.