HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Sakarya 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C ile 33°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

21 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 27°C arasında olacak. 22 Haziran Pazar günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 26°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik yaşanabilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlık sorunlarını önleyebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye yere atanlara kızdı, çöpleri toplamıyor! Belediye yere atanlara kızdı, çöpleri toplamıyor!
Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' iziHastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki gelin davası sil baştan! Yargıtay kararı bozdu

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki gelin davası sil baştan! Yargıtay kararı bozdu

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.