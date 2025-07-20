Sakarya 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 11°C civarında olacak. Rüzgar genellikle sakin, ara sıra hafif esintili esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali %0 seviyelerinde. Nem oranı %64 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 35°C, 22 Temmuz Salı günü 38°C ve 23 Temmuz Çarşamba günü de 38°C civarında olacak. Bu tarihlerde de hava genellikle güneşli kalacak. Yağış ihtimali düşük.

Bu sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının. Güneş koruyucu ürünler kullanın ve bol su tüketin. Bu, olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Aşırı sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli olarak devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız ve konforunuz açısından faydalı olacaktır.