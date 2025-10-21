HABER

Sakarya 21 Ekim Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 21 Ekim 2025 Salı günü parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 8°C olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 22 Ekim Çarşamba günü sıcaklık ve nem oranı artış gösterebilir. Düşük rüzgar hızı açık alanda etkisini azaltacak. Gün doğumu 07:16 ve gün batımı 18:09'da gerçekleşecek. Yaz boyunca dış mekan etkinlikleri için bu saatlere dikkat edilmesi öneriliyor.

Hazar Gönüllü

Sakarya'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C olarak bekleniyor. Gece ise en düşük sıcaklık 8°C olacak. Nem oranı %96 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 1 km civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:16. Gün batımı ise 18:09'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 22 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve güneşli kalacak. Sıcaklık 22°C ile 12°C arasında değişiklik gösterecek. 23 Ekim Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 21°C ile 13°C arasında olacak. 24 Ekim Cuma günü de hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 26°C ile 13°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları serin ve hafif rüzgarlı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek bu nedenle faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız tavsiye ediliyor. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermek önemlidir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık alanlarda etkisi sınırlı kalacaktır. Ancak, rüzgarın yönüne dikkat etmelisiniz.

Gün doğumu ve batım saatlerine dikkat etmelisiniz. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu saatleri göz önünde bulundurun. Gün ışığından en iyi şekilde yararlanmak için bu önemlidir. Sabah saatlerinde hava serin olacağından sıcak tutacak kıyafetler tercih edin. Bu öneriler, gün boyunca rahat hissetmenizi sağlayacaktır.

