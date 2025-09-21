HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 21 Eylül 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak.

Sakarya 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 29°C olacak. 23 Eylül Salı günü de 29°C bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 29°C olacak. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 27°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu nedenle güneşe maruz kalma süresi kısaltılmalıdır. Dışarıda vakit geçirirken şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Koruyucu kıyafetler giymek de cilt koruması açısından faydalıdır. Bol su tüketimi ile vücudu susuz kalmaktan korumak gerekir. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Sıcak havada hassas grupların dikkatli olması önem taşıyor.

Özellikle yaşlılar ve çocuklar için tedbirler alınmalıdır. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için önlemler gereklidir. Sakarya'da hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri önemlidir. Gerekli önlemler almak, sağlığı korumada fayda sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayetin ardından yasak aşk çıktıTürkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayetin ardından yasak aşk çıktı
Trump bir ülkeyi daha tehdit etti: ‘Bize geri vermezlerse kötü şeyler olacak’Trump bir ülkeyi daha tehdit etti: ‘Bize geri vermezlerse kötü şeyler olacak’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.