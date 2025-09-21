Sakarya 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 29°C olacak. 23 Eylül Salı günü de 29°C bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 29°C olacak. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 27°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu nedenle güneşe maruz kalma süresi kısaltılmalıdır. Dışarıda vakit geçirirken şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Koruyucu kıyafetler giymek de cilt koruması açısından faydalıdır. Bol su tüketimi ile vücudu susuz kalmaktan korumak gerekir. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Sıcak havada hassas grupların dikkatli olması önem taşıyor.

Özellikle yaşlılar ve çocuklar için tedbirler alınmalıdır. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için önlemler gereklidir. Sakarya'da hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri önemlidir. Gerekli önlemler almak, sağlığı korumada fayda sağlar.