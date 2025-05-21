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Sakarya 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 21 Mayıs Çarşamba hava durumu sabah saatlerinde 23°C, gece ise 14°C civarında olacak.

Sakarya 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 23°C, gece ise 14°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı güneydoğu yönünden 14 km/saat olarak tahmin ediliyor.

22 Mayıs Perşembe günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 23°C, gece ise 14°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 19°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı güneydoğu yönünden 14 km/saat olarak öngörülüyor.

23 Mayıs Cuma günü de yağmurlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 23°C, gece ise 13°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı güneydoğu yönünden 12 km/saat olarak öngörülüyor.

24 Mayıs Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 23°C, gece ise 13°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı güneydoğu yönünden 13 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmesi önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak önemlidir. Yağışların yoğun olduğu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Sıcaklıkların artacağı günlerde ise güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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