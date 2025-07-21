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Sakarya 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Sakarya 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Sakarya'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 11°C'ye düşecek. Bu, gündüz saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 22 Temmuz Salı günü sıcaklık 39°C'ye yükselecek. 23 Temmuz Çarşamba günü de sıcaklığın 39°C olması bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 36°C civarına inecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklıkları arttırabilir.

Bu dönemlerde vatandaşların sağlıklarını koruması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmeli. Serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi önerilir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler de tercih edilmelidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak cilt koruması için önem taşır. Yüksek sıcaklık dönemlerinde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve gerektiğinde tıbbi yardım alması önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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