Sakarya 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 24°C civarında değişecek. Pazar günü sıcaklıkların 22°C'ye düşmesi bekleniyor. Pazartesi yer yer sağanaklar görülecek. Salı günüyse hava bulutlu ve güneşli geçecek. Nem oranının %78 olduğu bu dönemde, dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez giysilerin bulundurulması önem taşıyor. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması öneriliyor.

Cansu Akalp

Sakarya'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu. Sıcaklık 24°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 8°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %78. Rüzgar hızı 5.4 km/s olarak tahmin ediliyor.

Pazar günü hava sıcaklığının 22°C civarında olması bekleniyor. Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 16°C ile 3°C arasında değişecek. Salı günü ise bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. Sıcaklıklar 18°C ile 4°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Pazartesi ve Salı günleri beklenen yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak önemlidir. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir.

