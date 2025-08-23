HABER

Sakarya 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava koşulları güneşli geçecek. Daha serin bir hava bekleniyor.

Gündüz sıcaklık 31°C civarında, gece ise 17°C civarında olacak.

Pazar günü, kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 15°C civarında gerçekleşecektir. Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olur. Gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 12°C civarında seyredecek.

Ağustos ayı boyunca Sakarya'da sıcaklıklar 23.6°C ile 28.5°C arasında değişmektedir. Nem oranı %74 civarındadır. Bu dönemde 5 yağmurlu gün yaşanmıştır. Bu veriler, sıcak ve nemli hava koşullarının zaman zaman yağışlarla değişebileceğini gösteriyor.

Son günlerde hava koşulları hızla değişmektedir. 20 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu bir hava etkili oldu. Gün içerisinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyordu. Bu durum, hava koşullarının ani değişimlere uğrayabileceğini ve vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmelerinin önemini vurguluyor.

Özellikle yüksek sıcaklık ve nem oranının bulunduğu günlerde vatandaşların sağlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önem taşır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, enerji tasarrufu için gereksiz elektrikli cihazlar kapatılmalı, klima kullanımı sınırlanmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli takip etmeleri ve önlemler almaları önemlidir. Bu sayede olumsuz hava koşullarından etkilenmeleri önlenecektir.

hava durumu Sakarya
