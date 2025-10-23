HABER

Sakarya 23 Ekim Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'daki hava durumu 23 Ekim 2025 Perşembe günü hafif yağmurlu ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %68 ile %94 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 1,1 km/s ile 2,9 km/s arasında değişiyor. Hafta sonuna doğru hava koşullarında farklılıklar oluşacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Uygun giyim ve dikkatli sürüş önemli hale gelecek. İşte detaylar...

Sakarya'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları hafif yağmurlu ve bulutlu. Sıcaklık en düşük 12°C, en yüksek 18°C olacak. Nem oranı %68 ile %94 arasında. Rüzgar hızı ise 1,1 km/s ile 2,9 km/s arasına değişecek. Gün doğumu saat 07:17. Gün batımı ise 18:05 olarak bekleniyor.

Hafta sonuna doğru hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 24 Ekim Cuma günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 14°C ile 27°C arasında seyredecek. 25 Ekim Cumartesi günü daha serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 20°C arasında değişecek. 26 Ekim Pazar günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 22°C arasında olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmakta önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde uygun giyim önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için ısınma önlemleri alınmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek en iyisidir. Gerekirse esnek olmak da önemlidir.

