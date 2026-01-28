HABER

Bilecik’te 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik’te 3 ayrı suçtan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Ortaca köyünde Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince yürütülen takipli faaliyet sonucu 3 ayrı suçtan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Erhan D. isimli şahsın hakkında bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erhan D., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

