HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Çocuklarda sessiz tehlike! Böbrekleri bitiriyor...

Çocukluk çağında böbrek sağlığını tehdit eden bazı hastalıklar çoğu zaman basit belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Özellikle yalnızca ateşle kendini gösteren idrar yolu enfeksiyonları, fark edilmediğinde böbreklerde kalıcı hasara yol açabiliyor. Prof. Dr. Önder Yavaşcan, çocuklarda böbreğin son derece hassas bir organ olduğunu ve bazı hastalıkların ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Çocuklarda sessiz tehlike! Böbrekleri bitiriyor...
Gökçen Kökden

Çocukluk çağında böbreğe zarar veren hastalıkların erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Prof. Yavaşcan, “Özellikle idrar yolu enfeksiyonları böbrek hasarının en önemli nedenlerinden birisidir. Özellikle küçük çocuklarda kendini yalnızca ateşle gösterebilir. Kendini ifade edemeyen bir çocukta ateş görüldüğünde idrar tahlili yapılması tanı açısından büyük önem taşır. Bu hastalık tekrarlayıcı olabileceği için, tekrar eden enfeksiyonlarda böbreğe zarar verebilecek altta yatan nedenlerin mutlaka araştırılması gerekir” dedi.

Çocuklarda sessiz tehlike! Böbrekleri bitiriyor... 1

HAZIR GIDALAR VE TUZ TÜKETİMİ ÇOCUKLARDA RİSK OLUŞTURUYOR

Beslenme alışkanlıklarının değişmesinin de böbrek sağlığını etkilediğini vurgulayan Prof. Yavaşcan, “Geçmişte daha çok yetişkinlerde görülen bazı sorunlar artık çocuklarda da ortaya çıkıyor. Günümüzde çocuklar daha fazla hazır gıda tüketiyor, daha fazla tuz alıyor ve daha az hareket ediyor. Bu durum hipertansiyona yol açabiliyor ve böbrekleri zorlayabiliyor. Bu nedenle çocukları paketli, kutulu ve şişelenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak tutmak, ev yapımı besinlerle beslenmelerini sağlamak çok önemli” diye konuştu.

SU TÜKETİMİ ÇOCUKLAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Çocuklarda sessiz tehlike! Böbrekleri bitiriyor... 2

Yeterli su tüketiminin böbrek sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Yavaşcan, “Her yaş grubunun içmesi gereken uygun bir su miktarı vardır. Ancak su içmek çoğu zaman aklımıza gelmeyebiliyor. Bu nedenle hem kendimize hem de çocuklarımıza su içmeyi hatırlatmalı ve teşvik etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

DİYALİZ ÇOCUĞA YAKIŞMAYAN BİR TEDAVİ

Böbrek yetmezliği gelişen çocuklarda diyalizin hayat kurtarıcı bir tedavi olduğunu ancak çocuklar için zor bir süreç oluşturduğunu belirten Yavaşcan, şunları söyledi: “Diyaliz gerektiğinde çocuğun hayatını kurtaran çok önemli bir tedavidir. Ancak diyaliz tedavisi gören çocukların büyüme ve gelişmesi yavaşlayabilir, okul hayatıyla tedaviyi bir arada yürütmek zorlaşabilir. Bu nedenle son dönem böbrek yetmezliği gelişen çocuklarda en uygun tedavi yöntemi böbrek naklidir.”

ABUR CUBURLARDAN UZAK DURULMALI

Çocuklarda sessiz tehlike! Böbrekleri bitiriyor... 3

Paketli gıdalarla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yavaşcan, "Bu gıdalar aşırı kalori ve tuz yükü barındıran gıdalar olup bu durum çocukluk çağı hipertansiyonu açısından risk oluşturuyor Aşırı kilo almak böbrek hastalıkları için önemli bir risk oluşturuyor. Çocukluk çağında bunun en önemli sebebi, ekran karşısında çok uzun vakit geçirmek ve bu sırada abur cubur diye tanımlanan paketli gıdaları yoğun bir şekilde tüketmek olarak tanımlanıyor. Bu süreler günde 2 saat ile kısıtlanmalı ve çocuklar içinde hareketin olduğu spor aktivitelerine yönlendirilmeli” dedi.

KADAVRADAN NAKİL VURGUSU

Böbrek naklinin çocukların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını belirten Prof. Dr. Yavaşcan, kadavradan organ bağışının önemine de dikkat çekti. "Her çocuk böbrek naklini hak eder. Böbrek nakli çocukların normal yaşamlarına ve okul hayatına daha kolay uyum sağlamasını sağlar. Kadavradan organ bağışının artması, organ bekleyen hastalar için büyük önem taşıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Ankara'da 4.1 büyüklüğünde depremSON DAKİKA | AFAD duyurdu: Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İsrail: 250 İHA’yı imha ettiğini iddia ettiİsrail: 250 İHA’yı imha ettiğini iddia etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
böbrek sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.