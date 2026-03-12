Çocuklarda sessiz tehlike! Böbrekleri bitiriyor...

Çocukluk çağında böbreğe zarar veren hastalıkların erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Prof. Yavaşcan, “Özellikle idrar yolu enfeksiyonları böbrek hasarının en önemli nedenlerinden birisidir. Özellikle küçük çocuklarda kendini yalnızca ateşle gösterebilir. Kendini ifade edemeyen bir çocukta ateş görüldüğünde idrar tahlili yapılması tanı açısından büyük önem taşır. Bu hastalık tekrarlayıcı olabileceği için, tekrar eden enfeksiyonlarda böbreğe zarar verebilecek altta yatan nedenlerin mutlaka araştırılması gerekir” dedi.

HAZIR GIDALAR VE TUZ TÜKETİMİ ÇOCUKLARDA RİSK OLUŞTURUYOR

Beslenme alışkanlıklarının değişmesinin de böbrek sağlığını etkilediğini vurgulayan Prof. Yavaşcan, “Geçmişte daha çok yetişkinlerde görülen bazı sorunlar artık çocuklarda da ortaya çıkıyor. Günümüzde çocuklar daha fazla hazır gıda tüketiyor, daha fazla tuz alıyor ve daha az hareket ediyor. Bu durum hipertansiyona yol açabiliyor ve böbrekleri zorlayabiliyor. Bu nedenle çocukları paketli, kutulu ve şişelenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak tutmak, ev yapımı besinlerle beslenmelerini sağlamak çok önemli” diye konuştu.

SU TÜKETİMİ ÇOCUKLAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Yeterli su tüketiminin böbrek sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Yavaşcan, “Her yaş grubunun içmesi gereken uygun bir su miktarı vardır. Ancak su içmek çoğu zaman aklımıza gelmeyebiliyor. Bu nedenle hem kendimize hem de çocuklarımıza su içmeyi hatırlatmalı ve teşvik etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

DİYALİZ ÇOCUĞA YAKIŞMAYAN BİR TEDAVİ

Böbrek yetmezliği gelişen çocuklarda diyalizin hayat kurtarıcı bir tedavi olduğunu ancak çocuklar için zor bir süreç oluşturduğunu belirten Yavaşcan, şunları söyledi: “Diyaliz gerektiğinde çocuğun hayatını kurtaran çok önemli bir tedavidir. Ancak diyaliz tedavisi gören çocukların büyüme ve gelişmesi yavaşlayabilir, okul hayatıyla tedaviyi bir arada yürütmek zorlaşabilir. Bu nedenle son dönem böbrek yetmezliği gelişen çocuklarda en uygun tedavi yöntemi böbrek naklidir.”

ABUR CUBURLARDAN UZAK DURULMALI

Paketli gıdalarla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yavaşcan, "Bu gıdalar aşırı kalori ve tuz yükü barındıran gıdalar olup bu durum çocukluk çağı hipertansiyonu açısından risk oluşturuyor Aşırı kilo almak böbrek hastalıkları için önemli bir risk oluşturuyor. Çocukluk çağında bunun en önemli sebebi, ekran karşısında çok uzun vakit geçirmek ve bu sırada abur cubur diye tanımlanan paketli gıdaları yoğun bir şekilde tüketmek olarak tanımlanıyor. Bu süreler günde 2 saat ile kısıtlanmalı ve çocuklar içinde hareketin olduğu spor aktivitelerine yönlendirilmeli” dedi.

KADAVRADAN NAKİL VURGUSU

Böbrek naklinin çocukların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını belirten Prof. Dr. Yavaşcan, kadavradan organ bağışının önemine de dikkat çekti. "Her çocuk böbrek naklini hak eder. Böbrek nakli çocukların normal yaşamlarına ve okul hayatına daha kolay uyum sağlamasını sağlar. Kadavradan organ bağışının artması, organ bekleyen hastalar için büyük önem taşıyor" diyerek sözlerini tamamladı.