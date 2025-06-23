Sakarya 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu şöyledir. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C, gündüz ise 31°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 23°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %75, rüzgar hızı güneydoğudan saatte 19 kilometre olarak bekleniyor. Gün içinde su sıcaklığının 22°C olması öngörülüyor.

24 Haziran Salı günü hava durumu şöyle olacak. Sabah sıcaklık 21°C, gece sıcaklık ise 21°C olarak öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık yine 23°C. Nem oranı %78, rüzgar hızı güneydoğudan saatte 20 kilometre tahmin ediliyor. Gün içinde su sıcaklığının 22°C olması bekleniyor.

25 Haziran Çarşamba günü sıcaklık durumu benzer olacak. Sabah 21°C, gece 21°C öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık 23°C. Nem oranı %77, rüzgar hızı güneydoğudan saatte 19 kilometre tahmin ediliyor. Su sıcaklığının 22°C olması bekleniyor.

26 Haziran Perşembe günü hava durumu yine aynı şekilde tahmin ediliyor. Sabah 21°C, gece sıcaklık 21°C olacak. Hissedilen sıcaklık 23°C. Nem oranı %77, rüzgar hızı güneydoğudan saatte 21 kilometre olarak bekleniyor. Gün içinde su sıcaklığının 22°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 21°C ile 31°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar güneydoğudan orta hızda esecek. Su sıcaklığı ise 22°C civarında olacak.

Bu hava koşullarında nem oranının yüksekliği terleme yoluyla vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bu durum, sıcak çarpması riskini artırabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında bol su içmek önemlidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak da faydalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir.

Sahilde vakit geçirecekler için su sıcaklığı 22°C, yüzme için uygun bir ortam sunuyor. Ancak denize girmeden önce suyun temizliğini ve akıntı durumunu kontrol etmek önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli olacak. Kişisel sağlığı korumak ve olumsuz etkilerden kaçınmak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.