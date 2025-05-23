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Sakarya 23 Mayıs Cuma hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 23 Mayıs Cuma hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Sakarya 23 Mayıs Cuma hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da, 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde. Yazın yaklaştığını gösteriyor.

24 Mayıs Cumartesi günü hava koşullarında hafif bir değişiklik bekleniyor. Değişken bulutlulukla birlikte sıcaklıklar 32°C'ye çıkacak. Gece sıcaklıkları 13°C civarında olacak. 25 Mayıs Pazar günü ise hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklıklar 32°C seviyelerinde olacak. Gece sıcaklıkları 15°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde, sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması önerilir. Açık hava etkinlikleri sırasında bol su tüketmek ve uygun koruyucu giysiler giymek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşulları tarım faaliyetlerini de etkileyebilir. Su ihtiyacı yüksek olan bitkilerin düzenli olarak sulanması verimliliği artıracaktır. Bu dönemde orman yangınları riski artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaklardan kaçınılması önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Kişisel sağlık ve çevre güvenliği açısından gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirgeyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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