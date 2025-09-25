HABER

Sakarya 25 Eylül Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C civarında. Gece sıcaklığı ise 15°C civarında gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 26 Eylül Cuma günü sıcaklıklar 23°C olacak. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklıklar 22°C civarında seyredecek. 28 Eylül Pazar günü sıcaklıklar 20°C'ye düşecek. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 21°C'ye çıkacak. 30 Eylül Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık bu gün 19°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Sabah ve akşam saatlerinde havanın serin olabileceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Özellikle 30 Eylül Salı günü hafif yağmur beklendiği için dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez bir mont almanızı öneririm. Gün içinde güneşli saatlerde güneş koruyucu kullanmak cildinizi korur. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Bu nedenle dengeli beslenmeye ve yeterli uyumaya dikkat etmelisiniz. Sağlığınızı korumanız önemlidir.

