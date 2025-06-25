Sakarya 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün beklenmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması öngörülmektedir. Gece sıcaklıkları ise 9°C seviyelerinde seyredecektir. Özellikle öğle saatlerinde hava, bunaltıcı hale gelebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacaktır. 26 Haziran Perşembe günü sıcaklık 36°C'ye yükselebilir. 27 Haziran Cuma günü sıcaklık yine 36°C civarında kalması tahmin edilmektedir. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 33°C'ye düşecektir. 29 Haziran Pazar günü ise sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 28°C civarına gerilemesi öngörülmektedir.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı günlerde vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda vakit geçirilmesi sağlık açısından önem taşır.

Sağanak yağışların beklendiği 29 Haziran Pazar günü, ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalıdır. Bu tür hava koşullarında su birikintilerinden uzak durulmalı, araçların su birikintilerine girmemesi sağlanmalıdır. Mümkünse dışarıda bulunulmaması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, yağışların ardından oluşabilecek çamur kaymalarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli değişiklikler yaşanacaktır. Sıcak günlerde güneşten korunmaya dikkat edilmeli, yağışlı günlerde su baskınlarına karşı tedbirli olunmalıdır. Bu, vatandaşların sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.