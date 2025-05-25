Sakarya 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Bu sıcaklık, Mayıs ayı iklimine uygundur. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 26 Mayıs Pazartesi günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 22°C civarına düşecek. Gece sıcaklıkları 8°C'ye kadar inebilir. 27 Mayıs Salı günü, yağmur ihtimali devam edecek. Sıcaklıklar 22°C ile 7°C arasında değişecek. 28 Mayıs Çarşamba günü hava, bulutlu ve güneşli bir karışım olarak 24°C ile 8°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 26 Mayıs'taki şiddetli yağışlar, açık hava etkinliklerini planlayanlar için risk oluşturabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlamaları bu doğrultuda yapmak gerekmektedir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı uygun giyim tercihleri yapmak önem taşır. Gerekli durumlarda yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınızda bulundurmak, olumsuz etkileri en aza indirebilir.