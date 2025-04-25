Sakarya 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Bu dönemde ortalama sıcaklıklar 12.7°C civarındadır. En düşük sıcaklık 6.8°C, en yüksek sıcaklık ise 18.3°C düzeyindedir. Nisan ayında Sakarya'da ortalama 79 mm yağış düşmektedir. Bu ayda 8 yağmurlu gün yaşanmaktadır.

26 Nisan 2025 Cumartesi günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise 5°C olacak. 27 Nisan 2025 Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 6°C olarak tahmin edilmektedir. 28 Nisan 2025 Pazartesi günü bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Bu günde en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olacak. 29 Nisan 2025 Salı günü alçak bulutlar görülecek. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık 7°C olacağı öngörülmektedir.

Hava koşullarının değişkenlik göstermesi göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 5°C ile 23°C arasında değişmesi nedeniyle, kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına göre katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Alçak bulutlar ve puslu güneşli hava, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, solunum yolu rahatsızlıkları olanların açık hava aktivitelerini sınırlamaları veya koruyucu maskeler kullanmaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişkenlik, hazırlıklı olmayı gerektirir. Yanınızda uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve hava kalitesine dikkat etmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır