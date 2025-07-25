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Sakarya 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 34°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Sakarya 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 15°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, bölge için olağanüstü yüksek değerlere işaret etmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 26 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 35°C, 27 Temmuz Pazar günü 39°C ve 28 Temmuz Pazartesi günü 39°C civarında olacağı öngörülmektedir. Bu durum, Sakarya'da sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini göstermektedir.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, hem insanlar hem de çevre için çeşitli riskler oluşturabilir. Aşırı sıcaklar, vücut ısısını yükselterek sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin zarar görmesine yol açabilir. Ayrıca, orman yangınları riski artabilir. Bu nedenle, su tasarrufu sağlanmalı. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve tarım alanlarında sulama yöntemleri dikkatlice planlanmalıdır.

Sakarya'da beklenen aşırı sıcaklara karşı bireysel ve toplumsal olarak gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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